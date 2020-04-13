ايران تعلن

وأشار حريرجي إلى أن استراتيجية الوزارة في هذه المرحلة، هي تشخيص المصابين بكورونا دون أن تظهر عليهم أعراض، أو تبدو عليهم أعراض خفيفة وهم يشكلون ثمانين بالمئة ممن يحملون الفيروس.
كما أكد أن العمل يجري لعزل الأفراد الذين كان لديهم تواصل مع حاملي الفيروس سواء في المنازل أو في أماكن العمل، وضرورة حمايتهم من الإصابة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران 71686 والوفيات 4474، والمتعافين 43894.
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