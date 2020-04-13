عائدة للعراق.. اقلاع طائرة على متنها 275 مواطنا كانوا عالقين في ماليزيا

2020/04/13 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، مغادرة طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار كوالالمبور متوجه الى العراق وعلى متنها 275 مواطنا، كانوا عالقين هناك بسبب حظر الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا.وقالت الوزارة، في بيان لها، أن "النقل تعلن مغادرة طائرة الخطوط الجوية العراقية التي تحمل الطراز B777/yi-AQZ من مطار كوالالمبور متوجهة الى مطار بغداد الدولي وعلى متنها ٢٧٥ مواطن عراقي ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بأعادة العراقيين المتواجدين في ماليزيا".

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