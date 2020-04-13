صحة النجف تعلن شفاء 15 مريضاً من فيروس كورونا

2020/04/13 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف، اليوم الاثنين، شفاء 15 مريضا من فيروس كورونا بشكل تام.وقالت صحة النجف، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "15 مريضا اكتسبوا الشفاء وغادروا مستشفى الحكيم الى منازلهم"، مشيرة الى ان "١٤٢ ملامسا غادروا الحجر الصحي ايضا دون اعراض مرضية".

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