نائب يكشف عن نية البرلمان توفير 261 ألف درجة وظيفية

2020/04/13 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن محافظة ذي قار، علا عودة الناشي، اليوم الاثنين، العمل على تخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية التي وفرها قانون التقاعد الذي اقرة مؤخراً في مجلس النواب بواقع ٢٦١ الف درجة وظيفية.وقالت الناشي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان”تعيينات العقود والأجور اليومية مغطاة قانونياً ضمن قرار الوزراء 315 وسنعمل على تخصيص جزء […]

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