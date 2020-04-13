عالمة بريطانية: تجاهل البشر للطبيعة وعدم احترام الحيوانات تسبب في تفشي “كورونا”

2020/04/13 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل البشرية للطبيعة وعدم احترام الحيوانات تسبب في تفشي وباء “كوفيد-19″، وفقا لعالمة شهيرة متخصصة في دراسة “الرئيسيات”.وتقول عالمة الرئيسيات البريطانية الشهيرة التي كشفت عن الطبيعة الحقيقية للشمبانزي، جين غودال، في مقابلة مع فرانس برس، إن تفشي كورونا ناجم عن تجاهل البشرية للطبيعة وعدم احترام الحيوانات، مشيرة إلى ضرورة “مشاركة” الكوكب مع كل المخلوقات.[…]

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