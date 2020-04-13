الحوار_المتمدن #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - تقرير عن ندوة: ماذا يقول الاشتراكيون حول وباء كورونا؟

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي تقرير عن ندوة: ماذا يقول الاشتراكيون حول وباء كورونا.
عقدت في يوم 6 نيسان-ندوة تحت عنوان ماذا يقول الاشتراكيون عن وباء كورونا في المنطقة الناطقة بالعربية.
اشترك فيها عدد من الناشطات والناشطين وهم :عزة مصطفى احد المساهمات الناشطات في ثورة السودان، عمر أزيكي من تيار المناضل-ة – المغرب، الياس بن عمار من حزب العمال التونسي والنقابي في اتحاد الشغل التونسي، ونادية محمود عضو المكتب السياسي للحزب الش......
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