الحوار_المتمدن #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - تقرير عن ندوة: ماذا يقول الاشتراكيون حول وباء كورونا؟

2020/04/13 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي تقرير عن ندوة: ماذا يقول الاشتراكيون حول وباء كورونا.



عقدت في يوم 6 نيسان-ندوة تحت عنوان ماذا يقول الاشتراكيون عن وباء كورونا في المنطقة الناطقة بالعربية.



اشترك فيها عدد من الناشطات والناشطين وهم :عزة مصطفى احد المساهمات الناشطات في ثورة السودان، عمر أزيكي من تيار المناضل-ة – المغرب، الياس بن عمار من حزب العمال التونسي والنقابي في اتحاد الشغل التونسي، ونادية محمود عضو المكتب السياسي للحزب الش......

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