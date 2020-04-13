الحوار_المتمدن #قصي_الصافي - قصي الصافي - دور الاوبئة و الأزمات والحروب في التغيير

2020/04/13 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قصي_الصافي بقدر ما تخلف الاوبئة والحروب والازمات من مآسي وخسائر مادية وبشرية، فهي أيضاً تكشف عن مواطن الخلل في بنى الانظمه السياسيه والاقتصادية، وقد تسهم في تحولات جذرية على مستوى البلدان أو العالم، ويحدد طبيعة وحجم التحولات ميزان القوى الاجتماعية الفاعلة ومدى قدرة الانظمة على الإستمرار ضمن آلياتها القديمه و قدرتها على مقاومة ريح التغيير.وباء الطاعون: ( نظام القنانه وثورة الفلاحين)في القرن ال......

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