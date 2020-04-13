تسجيل هزة ارضية بقوة (3،5) درجة جنوب شرق اربيل

2020/04/13 | 11:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المراصد الزلزالية بوزارة النقل هزة ارضية فجر اليوم الاثنين في تمام الساعة (2:19:49) بالتوقيت المحلي في ناحية طق طق جنوب شرق اربيل .وبينت المراصد : ان الهزة تبعد مسافة (58 ) كم جنوب شرق مركز المحافظة ،وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين في المنطقة .

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