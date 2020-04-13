رونالدو يعلق حول عودته لريال مدريد

2020/04/13 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت بعض التقارير الصحفية، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالعودة من جديد لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.لكن موقع “توتو ميركاتو” قال إن “رونالدو على استعداد لاحترام عقده مع يوفنتوس حتى النهاية”، مشيرًا إلى أن “النجم البرتغالي لا ينوي مغادرة النادي الإيطالي مبكرًا”.وأضاف أن “اللاعب ووكيل أعماله خورخي مينديز صرحا […]

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