ماذا وراء استقالة وزير داخلية تركيا والصراعات في محيط أردوغان؟

2020/04/13 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مراقبون أن قصة تقديم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته أمس الأحد، ورفض الرئيس التركي قبولها، ألقت الضوء على جانب من الصراعات الداخلية في محيط رجب طيب أردوغان.ولفت بعض المراقبين إلى أن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية النافذ وصهر أردوغان، براءت ألبيرق، حسب وكالة “فرانس برس”.ونقلت صحيفة “الزمان” التركية المعارضة عن المحلل […]

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