البديري يدعو الكاظمي الى وضع ملفات الفساد ضمن أولويات عمله

2020/04/13 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة الوطني علي البديري، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى وضع ملفات الفساد ومحاسبة حيتان الفساد ضمن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال البديري أن عددا من الملفات الموجودة لدى النواب الذين اخذوا على عاتقهم كشف الفساد ووضعها تحت تصرف لجنة النزاهة النيابية قد وصلت إلى مرحلة الاستجواب لعدد من الوزراء والمسؤولين، لكنها توقفت جميعا نتيجة للأحداث السابقة واستقالة الحكومة والأوضاع الاستثنائية بسبب وباء كورونا، مشيرا الى أن بعض تلك الملفات خطير جداً وخلفه مافيات فساد كبيرة، بالتالي فان هناك ضرورة لعدم إهمالها أو تسويفها تحت أي عنوان أو مسوغ، لأنها تسببت بسرقة وهدر مليارات الدولارات من المال العام.

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