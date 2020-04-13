المافيا الايطالية أشرف من قادة  الاحزاب الشيعية

2020/04/13 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جمعة عبدالله المعروف عن هذه المافيا بالشراسة في استخدام اساليب السرقة واللصوصية , سواء اذا كان المسروق عائد الى ممتلكات الدولة , او عائد الى رجال رأسمال الكبار في الدولة...أكمل القراءة ←

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