ميسي يوجه رسالة للعاملين في مجال الصحة حول العالم

2020/04/13 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن امتنانه الكبير للأطقم الطبية لعملهم على مكافحة وتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وعلى حسابه على تويتر، وجه النجم الأرجنتيني الشكر للعاملين في مجال الصحة الذين يحاربون في جميع أنحاء العالم لاحتواء آثار انتشار الوباء.وكتب ميسي “انتهى لأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة وأود أن أرسل لهم بالغ […]

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