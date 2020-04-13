كورونا.. 68% من المصابين الذين تناولوا هذا الدواء تحسنت حالتهم

2020/04/13 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر الدواء التجريبي لشركة “غلياد ساينسز” الأمريكية، للمرضى الذين يعانون من عدوى “كوفيد 19” نتائج واعدة في اختبارات مبكرة، ما يزيد الأمال بالاقتراب من العلاج الأول الخاص بفيروس كورونا المستجد.ووفقًا للتقرير الذي نشرته مجلة “نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين” الطبية، فإن ملاحظة 53 شخصًا في الولايات المتحدة وكندا كانوا بحاجة إلى دعم أجهزة التنفس، وحصل […]

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