2020/04/13 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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شفاء 15 مصاباً بكورونا ومغادرة 142 ملامساً للحجر الصحي في النجف

يتبع.



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