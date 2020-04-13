برلماني يوجه رسالة الى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بخصوص ’’المتلاعبين بالأسعار’’

2020/04/13 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو مجلس النواب باسم خشان، الاثنين (13 نيسان 2020)، رسالة إلى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العراقيتين، بخصوص التلاعب بأسعار الكمامات والقفازات من قبل بعض المذاخر.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تقصيراً واضحاً من قبل الجهات الرقابية على عمل مذاخر الادوية وكذلك الصيدليات، فهناك بعض الجشعين، يتلاعبون بأسعار الكمامات والقفازات، باستغلال الظرف الصحي، الذي يمر به العراق".

وبين ان "الجهات الرقابة عليها، محاسبة هؤلاء، والقيام بحملات تفتيش ومراقبة شديدة على عمل مذاخر الادوية والصيدليات، فلا يمكن استغلال المواطن الفقير بهكذا ظرف، خصوصاً ان الكمامات والقفازات اصبحت من الاستخدامات اليومية للمواطنين، كإجراء احترازي من الاصابة بفيروس كورونا".

وكان الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، قد وجه، الخميس (12 آذار 2020)، الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد ‏انتشار فايروس كورونا في العراق.‏

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الادعاء ‏العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ‏ومواد التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد".‏

وأضاف، أن "التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ‏هذه الظاهرة".‏

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (13 نيسان2020)، توقعاتها لحالة الطقس اليوم، واليومين المقبلين، في المناطق الجوية الثلاث في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاثنين سيكون

بغداد اليوم-بغداد

نعت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، العميد الركن عباس الزبيدي.

وذكر بيان صادر عن القيادة، أنها "تنعى العميد الركن عباس حسين حسن الزبيدي نائب قائد عمليات الجزيرة الذي وافاه الأجل

بغداد اليوم - اربيل

اعلنت هياة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأثنين (13 نيسان 2020)، تسجيل هزة ارضية بقوة 3.5 في ناحية ’’طق طق’’ جنوب شرق محافظة أربيل.

وذكرت الهيأة في بيان، أن "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أر

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