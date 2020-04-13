عضو بالديمقراطي: حصة الكرد بالحكومة الجديدة نحو 4 وزارات.. لا خلافات داخل المكون على من يتسلمها

2020/04/13 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الإثنين (13 نيسان 2020)، عن ما اسماه بـ ’’النقاط الأساسية’’ التي يتفاوض على أساسها الكرد، لتشكيل الحكومة.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "لدينا نقاطاً أساسية تتعلق بحقوق الإقليم المالية والسياسية، وعلى هذا الأساس سيكون تفاوضنا، ولا توجد خلافات أو مشاكل بشأن المناصب المخصصة للكرد، وقضية تقاسمها بالنسبة للأحزاب".

وأشار إلى أن "حصة الكرد ستكون بين 3 إلى 4 وزارات، بينها وزارة سيادية ولا يوجد خلافات بين الحزبين الكبيرين أو الأحزاب الكردية الأخرى على تسلم الوزارات، فالأهم أن يكون لدينا ممثلين للكرد في مجلس الوزراء".

وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي العبادي رئاسة الحكومة.

وسبق لخمس كتل شيعية أن أعلنت دعمها للكاظمي، وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).

بغداد اليوم- النجف

أكد مدير إعلام صحة محافظة النجف سالم الحمداوي، الإثنين (13 نيسان 2020)، إن المرأة التي تعرضت للحرق في المحافظة، يوم أمس الأحد، لم تتوفَ، كما أشيع في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحمداوي لـ (بغداد اليوم) "لا صحة لخبر وف

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الأحد (12 نيسان 2020)، عن ’’ثغرة كبيرة’’ تمنع وصول منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جرّاء وباء كورونا وحظر التجوال.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم-متابعة

عثر المتخصصون في مركز البحوث تحت الماء في الجمعية الجغرافية الروسية، على ست سفن في البحر الأبيض، كانت قد اصطدمت بالصخور أو أصابتها الألغام.

وقال أندري لوكوشكوف مشرف البعثة: "خلال البعثة، تمكنا من اكتشاف 11 قطعة، تبين أن

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