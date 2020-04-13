بالوثائق ..

2020/04/13 | 11:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

ادناه نسخ من الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أوبك+ والذي انتهى عند خفض الانتاج النفطي الى مستويات قياسية في محاولة لإنقاذ اسعار النفط.

وتبين الوثائق ان الوفد العراقي اعترض بشدة خلال مداخلته على مقادير الانتاج السعودية والروسية والتي أدت الى إغراق السوق وهبوط الاسعار.

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