والدة نيمار تشعل مواقع التواصل بعد ارتباطها بشاب أصغر من ابنها

2020/04/13 | 11:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

اثارت تهنئة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لوالدتة بمناسبة ارتباطها، ردود فعل نشطاؤ مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بلغت في السن ٥٥ عاما، والارتباط بتياغو راموس الذى الذى يبلغ من العمر ٢٢ عاما.

وأكد مغردون، أن الحب لا يفرق بين كبير وصغر، وهذا ما حدث مع والدة نجم كرة القدم نيمار، ...

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