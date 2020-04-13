مصطفى الكاظمي يفوز في “قرعة اليانصيب” العراقية!

2020/04/13 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حميد الكفائي أخيرا انسحب المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي من تكليفه بتشكيل الحكومة وقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية قال فيه إنه غير قادر على المضي بمَهَمّة التكليف في الظروف الحالية...أكمل القراءة ←

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