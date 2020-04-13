الصين والخروج بقوة من أزمة كورونا.. باسكال بونيفاس

2020/04/13 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: باسكال بونيفاس سؤال ملح أطرحه ويفرض نفسه بقوة بسبب أزمة فيروس «كوفيدـ 19»: أليست الصين – التي انطلق منها الوباء – بصدد الخروج من هذه الأزمة قوية والفوز في معركة ضمن الحرب العالمية على فيروس كورونا، على الأقل معركة التواصل؟ إنها تبدو بالفعل كما لو أنها نجحت في احتواء الوباء في البلاد، وخاصة بفضل […]

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