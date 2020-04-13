كورونا في العراق يقترب نحو الهزيمة.. 47 حالة شفاء ومحافظة تقفز من الارتفاع إلى الصفر

2020/04/13 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاثنين، تماثل 25 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء التام، وارتفاع العدد التراكمي إلى 90 حالة شفاء.وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقته “يس عراق”، إن “25 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام”.وأضاف، أن “العدد التراكمي لحالات الشفاء في جانب الرصافة، ارتفع […]

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