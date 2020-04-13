الحشد الشعبي يعفر أربعة أحياء جديدة في البصرة

2020/04/13 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةاستكمل الحشد الشعبي في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، حملته الخامسة عشرة في التعفير والتعقيم للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره في المحافظة.وقال مسؤول تشكيل العتبة العلوية للحشد الشعبي ضرغام أبو بطيخ، انه “تم الانتهاء من عمليات التعفير في حي الزيتون والمطيحة و المشراق الجديد و حي الأساتذة في المحافظة”، مبينا ان “هذه […]

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