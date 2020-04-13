وزير الشباب: الحظر منحنا فرصة لتطوير ملاعب كرة القدم

2020/04/13 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ان الحظر الوقائي المفروض حاليا للحد من انتشار فايروس كورونا، منح ملاكات الوزارة فرصة لتاهيل الملاعب في العراق.وقال رياض في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات وزارة الشباب والرياضة العاملة في الملاعب الرياضية الكبيرة استفادت من زمن الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا، لتاهيل ارضيات […]

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