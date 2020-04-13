بعد ورق الحمام.. “ذعر” صبغة الشعر يصيب الأميركيين

2020/04/13 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت العادات الشرائية عند الأميركيين، خلال الأسابيع الماضية التي قضوها في منازلهم بسبب تفشي وباء “كوفيد-19″، من “ذعر” شراء السلع الأساسية و”ورق التواليت” إلى مستلزمات أخرى مثل مستلزمات العناية الشخصية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة “وولمارت”، دوج ماكميلون، في برنامج “توداي” على شبكة “إن بي سي”، إن بيانات المبيعات أظهرت “أنه مع بقاء الناس في منازلهم، تحول […]

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