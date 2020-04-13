محافظة نينوى تعلن الشروع باعمار سوق الموصل الجديد

2020/04/13 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىأعلنت محافظة نينوى، اليوم الاثنين، الشروع بإعادة إعمار وتأهيل سوق (الموصل الجديد) بعد الانتهاء من تصاميم البناء بالكامل وبتصاميم حديثة لأول مرة في المدينة القديمة.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الملاكات الهندسيَّة باشرت بإعادة بناء أكبر الأسواق في الموصل القديمة وهو سوق الموصل الجديد بعد تدميره بالكامل […]

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