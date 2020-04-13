“داعش” يُهدّد حدود كردستان.. والتحالف الدولي يستعد لتدريب “البيشمركة”

2020/04/13 | 12:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أطلق مسؤول عسكري رفيع في حكومة #إقليم_كردستان تحذيرات من خطر عودة تنظيم “#داعش”، إلى المناطق المتنازع عليها في الحكومة الاتحادية في #بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، أعلن #التحالف_الدولي الذي تقوده #واشنطن استعداده لتدريب…

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