2020/04/13 | 12:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف العاصمة الإيرانية #طهران، اعتباراً من يوم السبت المقبل، إعداد /10/ آلاف قبر جديد لضحايا جائحة “#كورونا” في مقبرة “بهشت زهراء”.يأتي هذا، تزامناً مع تأكيد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني أن المشاغل والأعمال التي وصفها بـ”قليلة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. /10/ آلاف قبر جديد لضحايا “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. /10/ آلاف قبر جديد لضحايا “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).