افتتاح مختبر جديد للفحص من فيروس كورونا في اقليم كوردستان

2020/04/13 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة حلبجة يوم الاثنين عن افتتاح مختبر هو الاول من نوعه داخل المحافظة لإجراء فحوصات للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الحكومة المحلية توفيق آزاد في مؤتمر صحفي اليوم، انه "وبهمة مديرية صحة السليمانية والفرق الطبية بالمحافظة، وبوقت قياسي تمكنا من افتتاح مختبر مخصص لإجراء الفحوصات من فيروس كورونا".

واضاف ان انشاء المختبر استغرق 18 يوما فقط، ومن الان وصاعدا سيتم فيه اجراء الفحوصات، مردفا بالقول "نأمل السلامة للجميع وألاّ يُصاب احد بالفيروس".

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