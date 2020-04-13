2020/04/13 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة في البصرة

يتبع.



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