اسبانيا تسجل 517 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/13 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأثنين (13 نيسان 2020)، تسجيل 517 وفاة جديدة بفيروس كورونا ...





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