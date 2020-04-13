2020/04/13 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

وجه طاقم بحري عراقي، من شخصين، الاثنين (13 نيسان 2020)، نداء استغاثة نقله النائب كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل الأسبق، لإخلائه من على سفينة عراقية عالقة في الجانب الإيراني، بسبب غلق الحدود وعطل السفينة.

وقال النائب كاظم فنجان الحمامي، في بيان، أنه تلقى "نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من:- الربان: عدنان ناصر حسن العامري، ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوي".

واشار الى ان "كلاهما محتجزان على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الايراني قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهم الطعام، فاضطروا لتناول المعلبات المنتهية الصلاحية".

وأضاف: "نرجو من محافظ البصرة (أسعد العيداني) ومن خلية الأزمة التدخل لتقديم المساعدة العاجلة، وتأمين عودتهم عن طريق منفذ الشلامچة، علما انهم من البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهم الصحية جيدة، لكنهم يعيشون في عزلة خانقة، وعيونهم ترنو إلى الضفة الاخرى من شط العرب، ولا حول لهم ولا قوة".

وأرفق الحمامي، بصمة صوت لأحد افراد الطاقم، شرح فيها معاناتهم، من نقص الطعام، واعتماد الاغذية المعلبة، دون تسخينها حتى، فضلا عن مشاكل في المكان.

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الكهرباء، الاثنين (13 نيسان 2020)، التصريحات التي نُقلت عنها بشان وصول انتاج الطاقة التوليدية الى الـ 21 الف ميغا واط خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي التصريحات التي

بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو مجلس النواب باسم خشان، الاثنين (13 نيسان 2020)، رسالة إلى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العراقيتين، بخصوص التلاعب بأسعار الكمامات والقفازات من قبل بعض المذاخر.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك تقصيراً و

بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (13 نيسان2020)، توقعاتها لحالة الطقس اليوم، واليومين المقبلين، في المناطق الجوية الثلاث في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم الاثنين سيكون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي عالق على ظهر سفينة في الجانب الإيراني من شط العرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نداء استغاثة من طاقم بحري عراقي عالق على ظهر سفينة في الجانب الإيراني من شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).