تسريحات واقتطاعات وإجازات.. هكذا تعاملت أندية بالبريميرليغ مع موظفيها

2020/04/13 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عصفت أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم بكافة قطاعات الدول وفي مقدمتها الرياضة، ورغم مئات الملايين التي جنتها وتجنيها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فإنها اختارت الطريق الأسهل لتقليل خسارتها خلال أزمة الفيروس المميت.

والطريقة الأسهل هذه كانت بالتركيز على موظفيها وإعطائهم إجازات مؤقتة أو تسريح مؤقت أو اقتطاعات من الراتب.

واستغلت بعض الأندية خطة حكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال الجائحة، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3082 دولارا) شهريا.

فكيف تعاملت أندية بالدوري الممتاز مع موظفيها؟

– ليفربول: منح إجازة للعاملين غير اللاعبين لكنه تراجع عن قراره وتقدم بالاعتذار بعدما تعرض لانتقادات من المشجعين والحكومة البريطانية.

– توتنهام: قرر تخفيض رواتب 550 من العاملين غير اللاعبين في أبريل/نيسان ومايو/أيار بنسبة 20% حيث يخطط النادي للاستفادة من الخطة الحكومية، وطالبت جماهير توتنهام الإدارة بالتراجع عن القرار.

– نيوكاسل يونايتد: منح إجازة مؤقتة للعاملين غير اللاعبين لكنه سيدفع كامل أجورهم حتى نهاية الشهر الجاري.

– بورنموث: حصل العاملون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.



ووافق بشكل تطوعي نيل بليك الرئيس التنفيذي للنادي وريتشارد هيوز المدير الفني للفريق وإيدي هاو المدرب ومساعده جيسون تيندال بخفض رواتبهم بنسبة كبيرة.

– نوريتش سيتي: حصل عاملون على إجازة مؤقتة لكن النادي سيمنحهم كافة أجورهم بعدما تسلم النادي مبالغ مالية من الخطة الحكومية.

– شيفيلد يونايتد: منح النادي إجازة لبعض العاملين بدوام كامل وبعض العمالة المؤقتة لكنه سيواصل منحهم كافة أجورهم.



وقال النادي إنه سيحدد في وقت لاحق إذا كان سيشارك في خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف.

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