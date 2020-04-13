2020/04/13 | 13:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكوادر الميدانية التخصصية في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي حملتها الواسعة لتعفير وتعقيم عدد من مناطق مدينة الحسينية في بغداد للوقاية من انتشار وباء فايروس كورونا.وقالت المديرية في بيان ان “الفرق الميدانية التخصصية في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي تواصل حملتها الواسعة لتعفير وتعقيم عدد من مناطق مدينة الحسينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد تواصل تنفيذ حملتها لتعفير وتعقيم عدد من مناطق مدينة الحسينية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد تواصل تنفيذ حملتها لتعفير وتعقيم عدد من مناطق مدينة الحسينية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).