اللواء الأول بالحشد يوزع 1000 سلة غذائية على الفقراء في البصرة

2020/04/13 | 13:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء الأول بالحشد الشعبي، الاثنين، 1000 سلة غذائية بين الفقراء في البصرة، وإهداء ثوابها للقائد الشهيد أبو مهدي المهندس.

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