رثاء حزين من الآء حسين إلى الفنان العراقي الراحل كامل إبراهيم.. ماذا قال لها قبل وفاته؟

2020/04/13 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت الفنانة العراقية، الأء حسين، تغريدة نعي للفنان العراقي الراحل كامل إبراهيم، حيث كشفت عن أخر رسالة تركها إبراهيم إلى الأء حسين قبل يومين من وفاته.وكانت تغريدة الفنانة الأء حسين، تحمل حزنًا عميقًا على زميلها الفنان إبراهيم، باعتبارهم اثنينهم كانا يمرون بظروف صحية صعبة، الأء حسين أجريت عملية لسحب ورم من […]

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