وزير العمل: نحو 12 مليون عراقي بحاجة إلى إعانة مالية طارئة

2020/04/13 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العمل باسم الربيعي إن مسوحات بيانية عاجلة أظهرت أن قرابة 12 مليون عراقي بحاجة إلى إعانة مالية طارئة، بعدما تعذرت عليهم ممارسة أعمالهم بسبب إجراءات حظر التجوال الشامل، التي عطلت معظم القطاعات المهنية والخدمية.وكشف الربيعي في تصريح تابعته “العهد نيوز” أن وزارته “قدمت خطة واعدة لدفع قرابة 100 ألف دينار عراقي، أي […]

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