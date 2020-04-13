2020/04/13 | 13:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومي يزور كردستان.. والاتحاد الوطني يؤكد: اولوية مباحثاتنا مع الكاظمي الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي يزور كردستان.. والاتحاد الوطني يؤكد: اولوية مباحثاتنا مع الكاظمي الرواتب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي يزور كردستان.. والاتحاد الوطني يؤكد: اولوية مباحثاتنا مع الكاظمي الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).