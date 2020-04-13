نائب: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر في مسار “كورونا” بالعراق

2020/04/13 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الصحة وخلية الأزمة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق في حال تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 5000 إصابة.وأشار عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إلى أن “الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في مسار التعامل مع الفيروس في العراق، وأن هناك ما بين 8 -10 ألاف حالة […]

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