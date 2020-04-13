كربلاء: معاقبة أكثر من 150 منتسبا لتهاونهم في تطبيق قرار حظر التجوال

2020/04/13 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلن مدير الشؤون الداخلية والامن في كربلاء العميد خضير الصافي، الاثنين، عن معاقبة أكثر من 150 منتسبا لعدم تطبيقهم قرار حظر التجوال بالجدية المطلوبة.وقال الصافي، انه “تمت معاقبة أكثر من 150 منتسبا بالعقوبات القانونية لعدم تطبيقهم قرار حظر التجوال بالجدية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا”.واضاف، ان “أي مجاملة يقوم بها المنتسب […]

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