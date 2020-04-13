عصام الجلبي: لا أتوقع تحسناً كبيراً في أسعار النفط بعد الاتفاق الأخير

2020/04/13 | 13:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان- الزمان تمّ في الساعة الاخيرة من ليلة امس ٤/١٣ التوصل الى اتفاق نهائي حول تخفيض انتاج النفط عالميا ومن قبل مجموعة أوبك زائد مع عدد من الدول المنتجة الاخرى بما في ذلك حسم موضوع المكسيك..وقد عقب الخبير النفطي عصام الجلبي في تصريح خاص لصحيفة – الزمان- على ذلك قائلا: حدث الاتفاق الاخير بعد […]

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