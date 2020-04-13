نقيبا الصحفيين والمحامين العراقيين يبحثان سبل تفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية في العملية السياسية

2020/04/13 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، السبل الكفيلة بتعزيز وتفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية في العملية السياسية والاحداث الجارية في البلاد .

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