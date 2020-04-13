بالفيديو.. عربيات يشاركن في تحدي الظهور بلا مكياج

2020/04/13 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتشر تحد جديد على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الفتيات، منهن نجمات معروفات، من دون مكياج.

وتظهر في مقطع الفيديو الفتيات العربيات وهن في ملابسهن المنزلية ومن ثم تحاول إحداهن وضع فرشاة مكياج على الشاشة، ومن المتوقع أن يتغير مظهر الفتاة بعد أن تزيل الفرشاة أو أداة أخرى عن الشاشة.

كما شاركت نساء من مؤسسة المصارعة العالمية "WWE" في التحدي الذي يدعى "dont rush challenge"، وقد تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع.

وقامت طالبة في العشرينات من عمرها ببدء التحدي عن طريق نشر مقطع لها ولصديقتها على "تويتر" في محاولة لمحاربة الضجر في ظل الحجر الصحي.

https://www.instagram.com/tv/B-5BqBaho9a/?utm_source=ig_web_copy_link

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