القبض على متهمين اثنين بالقتل في البصرة

2020/04/13 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالقتل في قضاء الزبير.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار الى مركز شرطة الزبير عن وجود مشاجرة في قضاء الزبير أدت الى مقتل احد المواطنين على الفور تم تشكيل قوة من مركز شرطة الزبير والانتقال إلى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هويه المتهمين وبعملية نوعيه تم القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف".

وأضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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