نفط البصرة: الملاك الإيطالي الذي وصل لحقل الزبير خضع لفحص “كورونا”

2020/04/13 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة نفط البصرة ان الملاك الإيطالي الذي وصل الى حقل الزبير خضع قبل وصوله للعراق للإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة وباء كورونا حيث تم حجرهم لمدة 14 يوما قبل مغادرتهم إيطاليا، كما تم تعفير وتطهير الطائرة التي نقلتهم والعجلات التي نقلتهم من المطار إلى موقع العمل، مشيرة انها اشترطت ذلك على شركة ايني الايطالية حرصا […]

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