كورونا إيران.. 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا و111 وفاة

2020/04/13 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاثنين، تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا و111 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة ، إن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 73303 والعدد الكلي للوفيات إلى 4585 حالة".ولفتت إلى أن "77 شخصا من المصابين لايزالون في غرف الانعاش"، داعية المواطنين إلى "الاستمرار في مراعاة القرارات والارشادات الصحية".

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