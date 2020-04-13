البصرة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وحالة تعاف واحدة

2020/04/13 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الاثنين، عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان للدائرة ورد لـشفق نيوز، أن "المحافظة سجلت اليوم الاحد، 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة شفاء واحدة"، مشيرا إلى "عدم تسجيل حالة وفاة".واشار البيان الى ان "الحالات الموجبة التراكمية بلغت 195، وحالات الوفيات 16، فيما وصل حالات الشفاء الى 84 و95 قيد العلاج".

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