وزير الصحة: لا نؤيد رفع الحظر الكامل للتجوال في اقليم كوردستان

2020/04/13 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاثنين عن عدم تأييده لرفع حظر التجوال الكامل في الاقليم، مؤكدا ان لم تتم السيطرة على فيروس كورونا بعدُ ولا يزال يشكل خطرا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من العاصمة اربيل عقب مراسم تلقي معدات طبية جديدة تدخل في مكافحة الفيروس من منظمات دولية.

وقال الوزير انه "خلال الساعات الـ24 الماضية اجرينا قرابة 1792 فحصا في مناطق ومدن اقليم كوردستان كافة ولحسن الحظ جميعها كانت سالبة ولم يكن بينها موجبة والفحوصات مستمرة هذا اليوم نامل الا نسجل اية اصابة جديدة".

واستدرك بالقول "اريد ان اقول للمواطنين ان عدم تسجيل اصابات جديدة لا يعني ان الفيروس تمت السيطرة عليه، ولا يعني ايضا الغاء الاجاراءات والتدابير الوقائية كافة"، مؤكد انه "ينبغي بقاء الوضع على ما هو عليه".

تتمة..

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