زراعة الأنبار تعد خطة لاعتماد المحافظة سلة غذائية

2020/04/13 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت زراعة الأنبار، اليوم الاثنين، اعتمادها خطة لجعل المحافظة سلة العراق الغذائية.وقال مدير زراعة الأنبار مثنى السبتي، في تصريح لوكالة الأنباء الرمسية، إن “المحافظة تستنفر أقصى طاقتها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.وأشار إلى أنه “تم تهيئة وزراعة مساحات شاسعة، فضلأ عن تشييد حقول لتربية الحيوانات في خطوة لتكون المحافظة سلة العراق […]

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