عضو بالمالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة الى نهاية العام

2020/04/13 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الاثنين، أن الدولة قادرة على توفير رواتب الموظفين الى نهاية السنة واكثر من ذلك.وقال الجبوري، ان “الدولة ملزمة بتامين وتوفير رواتب الموظفين وتوفير البدائل لمواجهة انخفاض اسعار النفط التي تمثل الجزء الاكبر من ايرادات الموازنة سنويا”.واضاف الجبوري،ان “الحديث عن عدم قدرة الحكومة […]

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